Atalanta vence Chelsea (2-1) de virada e entra no Top 8 da Champions

A Atalanta mostrou sua melhor versão na Liga dos Campeões ao vencer o Chelsea por 2 a 1 de virada nesta terça-feira (9), em Bérgamo, e subiu para a parte superior da tabela. A 'Dea' desferiu um duro golpe nos 'Blues' do técnico italiano Enzo Maresca, cujo time sofreu assim a segunda derrota no torneio e amargou o quarto jogo consecutivo sem vencer em todas as competições.

O Chelsea sai do 'Top 8' antes de receber o Paphos e encarar o Napoli fora de casa em janeiro, enquanto a Atalanta entra temporariamente no grupo, dependendo ainda dos outros jogos da 6ª rodada. Os italianos não controlaram tudo nesta terça-feira, mas mostraram garra e, pelo menos por uma noite, deixaram para trás a difícil temporada da Serie A, onde ocupam a décima segunda posição após apenas uma vitória nos últimos dez jogos. No cenário europeu, no entanto, o time de Raffaele Palladino está se mostrando à altura do desafio. A Atalanta começou melhor a partida, mas foi surpreendida duas vezes. Primeiro, houve a substituição precoce do lateral-direito Raoul Bellanova, provavelmente devido a uma lesão muscular (17'), e depois o gol sofrido em um escanteio cobrado rapidamente (25').

O capitão Reece James, quase impedido, cruzou da esquerda em direção à primeira trave, onde o atacante João Pedro, com um chute preciso de pé direito, empurrou a bola para o fundo da rede. O gol foi confirmado após uma longa consulta ao VAR. Foi o primeiro do brasileiro na Liga dos Campeões. Após o intervalo, os papéis se inverteram: o Chelsea pressionou desde o início, perdeu uma chance clara com um chute de Reece James próximo ao gol (51') e a Atalanta empatou, com um cruzamento de Charles De Ketelaere desviado de cabeça por Gianluca Scamacca (55'). Para piorar a situação do time inglês, o zagueiro Wesley Fofana, que entrou no intervalo, teve que deixar o campo após ser atingido no olho pelo pé direito de Scamacca (76').