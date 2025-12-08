Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky diz que governo ucraniano não tem direito 'legal', nem 'moral' de ceder território à Rússia

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (8) que o governo de Kiev não tem o direito "legal" nem "moral" de ceder territórios ucranianos à Rússia, uma questão central das negociações em curso do plano impulsionado pelos Estados Unidos para encerrar o conflito.

"Estamos considerando ceder territórios? Não temos nenhum direito legal para fazê-lo, em virtude da legislação ucraniana, nossa Constituição e o direito internacional. E também não temos nenhum direito moral", declarou o presidente em uma coletiva de imprensa online.

eua ucrania

