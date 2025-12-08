UE denuncia 'declarações completamente loucas' após ataques de Musk

A Comissão Europeia denunciou nesta segunda-feira (8) as "declarações completamente loucas" de Elon Musk depois que o proprietário do X disse que a UE deveria ser "abolida". "Isso faz parte da liberdade de expressão que nós valorizamos na UE, e que permite até mesmo declarações completamente loucas", declarou à imprensa a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho.

A Comissão Europeia impôs na sexta-feira ao X uma multa de 120 milhões de euros (747 milhões de reais) em aplicação da Lei sobre os Serviços Digitais (DSA). Essa sanção foi criticada pela equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por Elon Musk, que publicou e compartilhou neste fim de semana várias mensagens contra a UE no X. "A UE deveria ser abolida e os Estados (membros) recuperar sua soberania", disse o homem mais rico do mundo. O empresário respondeu "é mais ou menos isso" a uma mensagem de uma usuária que comparava a União Europeia à Alemanha nazista e a definia como "quarto Reich".