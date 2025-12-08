Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump expressa dúvidas sobre compra da Warner Bros pela Netflix

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou dúvidas sobre a compra do histórico estúdio de Hollywood Warner Bros Discovery pela Netflix, ao afirmar que a gigante do streaming já possui "uma grande parcela do mercado" e que "isto poderia ser um problema".

"Estarei envolvido nessa decisão", disse Trump ao chegar à cerimônia de entrega dos prêmios Kennedy Center Honors, em referência à decisão que os órgãos reguladores federais precisam tomar ao analisar o acordo de quase 83 bilhões de dólares (452 bilhões de reais).

A proposta gerou preocupações sobre um possível monopólio e indignação entre a elite de Hollywood.

Trump afirmou que o co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, o visitou recentemente na Casa Branca e destacou que "ele fez um dos melhores trabalhos na história do cinema".

Se a operação for concretizada, a Netflix adquirirá um imenso catálogo de filmes e o prestigioso serviço de streaming HBO Max. 

Esta é a maior operação no setor desde que a Disney comprou a Fox por 71 bilhões de dólares em 2019. 

A plataforma controlaria um catálogo gigantesco, que inclui as sagas Harry Potter e O Senhor dos Anéis, os heróis da DC Studios (Batman e Superman, entre outros) ou a série Game of Thrones.

A Netflix, no entanto, não ficaria com os canais a cabo como CNN e Discovery, que a Warner Bros Discovery vai desmembrar antes da conclusão do acordo.

A Warner Bros Discovery foi oficialmente colocada à venda em outubro, após receber várias ofertas de compra não solicitadas.

Tags

eua governo

