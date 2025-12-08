Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que Zelenski 'não está pronto' para aceitar proposta dos EUA para encerrar guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 7 que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "não está pronto" para aprovar uma proposta de paz elaborada pelos EUA destinada a encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Trump criticou Zelenski após negociadores dos EUA e da Ucrânia completarem três dias de conversações no sábado, 6, visando tentar reduzir as divergências sobre a proposta dos EUA. Mas, falando a jornalista na noite deste domingo, Trump sugeriu que o líder ucraniano está impedindo o avanço das negociações.

"Estou um pouco desapontado que o presidente Zelenski ainda não leu a proposta, isso até algumas horas atrás. O pessoal dele adorou, mas ele não", afirmou Trump antes de participar de cerimônia de homenagens no Kennedy Center, em Washington. O presidente acrescentou: "Acredito que a Rússia está de acordo, mas não tenho certeza se Zelenski está. O pessoal dele adorou, mas ele não está pronto".

O presidente russo, Vladimir Putin, no entanto, não expressou publicamente aprovação ao plano da Casa Branca. Putin disse na semana passada, inclusive, que aspectos da proposta de Trump eram impraticáveis, embora o rascunho original favorecesse Moscou fortemente. Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

