Trump anuncia decreto para proibir estados de regulamentar IA

"Deve haver um único manual se quisermos continuar liderando em inteligência artificial", publicou em sua rede Truth Social.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (8) que emitirá um decreto para retirar dos estados o direito de regulamentar a crescente indústria da inteligência artificial (IA), pois, segundo ele, esta é uma atividade vital para o domínio mundial dos Estados Unidos.

Os esforços de Trump para controlar o desenvolvimento da IA enfrentam intensa oposição política e jurídica.

Os EUA querem manter a liderança nesta área por razões de segurança nacional, especialmente em relação à China, e também porque a IA representa atualmente um dos maiores vetores de investimento no país.

No entanto, a Casa Branca enfrenta um profundo ceticismo no Congresso, onde muitos democratas e alguns membros do próprio Partido Republicano desconfiam dos possíveis danos econômicos e sociais desta tecnologia.

"Estamos superando TODOS OS PAÍSES neste momento na corrida, mas isso não vai durar muito se tivermos 50 estados, muitos deles atores negativos, envolvidos nas REGRAS e no PROCESSO DE APROVAÇÃO", escreveu Trump em sua publicação.