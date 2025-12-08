Treinador da seleção palestina é inspirado por conselhos da mãe em Gaza

O treinador da seleção palestina de futebol, Ehab Abou Jazar, carrega as esperanças de um povo devastado pela guerra. Mas é sua mãe, que vive em um acampamento em Gaza, quem lhe serve de inspiração e motivação. A guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023 pôs fim aos jogos de futebol da liga palestina.

Mas a mãe do treinador se recusa a deixar que o conflito apague os sonhos esportivos de seu filho na disputa da Copa Árabe em Doha. Quando as comunicações permitem, ela lhe dá conselhos e incentivos por telefone em sua barraca em Gaza, onde vive desde que a casa da família foi destruída. "Ela não me fala de nada além do time e do campeonato!", conta à AFP o treinador de 45 anos, que vive em Doha. "Ela me pergunta sobre os jogadores, quem será titular, quem estará ausente, me interroga sobre a estratégia e o ânimo do time", acrescenta.

Sua mãe, Huda Mahmoud Abou Jazar, de 62 anos, vive agora em uma barraca no acampamento de deslocados de Al-Mawasi, no sul da Faixa de Gaza, junto com seu outro filho, sua nora e seus netos. "Não consigo descrever a imensa felicidade que sinto pelo meu filho e seu time extraordinário", declara à AFP. - "Felicidade esquecida" -

Orgulhosa, conta que todo o acampamento explodiu de alegria quando o time palestino venceu o Catar em um jogo da Copa Árabe na semana passada. "Podia-se ouvir gritos de alegria por toda parte. Eles trouxeram uma felicidade que havíamos esquecido em Gaza", relembra. "É uma grande honra para nós". Ehab Abou Jazar, lateral-esquerdo em sua época como jogador, espera transmitir aos seus jogadores o otimismo de sua mãe.

"Sempre dizemos que somos uma pequena família palestina" que representa toda a população, explica. "Claro que isso nos coloca pressão, mas é uma pressão positiva", continua. A seleção nacional palestina ocupa o 96º lugar no ranking da Fifa e suas esperanças de participar de sua primeira Copa do Mundo em junho se dissiparam há alguns meses após um empate contra Omã na Jordânia.