Terremoto no Japão de magnitude 7,6 desencadeia tsunami; danos ainda são avaliados

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o norte do Japão nesta segunda-feira, 8, desencadeando um tsunami de até 40 centímetros em comunidades costeiras da região, informou a Agência Meteorológica do Japão.

A agência disse que o terremoto ocorreu a leste de Aomori, no norte da ilha Honshu e ao sul da ilha de Hokkaido. Um tsunami de 40 centímetros atingiu a cidade de Urakawa, em Hokkaido, e o porto de Mutsu Ogawara, em Aomori.

Várias pessoas ficaram feridas em um hotel na cidade de Hachinohe, em Aomori, informou a emissora pública NHK.

A primeira-ministra Sanae Takaichi disse que o governo montou uma força-tarefa de emergência para avaliar urgentemente a extensão dos danos. "Estamos colocando a vida das pessoas em primeiro lugar e fazendo tudo o que podemos", disse ela.

Usinas nucleares na região estavam realizando verificações de segurança, informou a NHK. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

