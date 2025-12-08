Superávit comercial da China supera US$ 1 trilhão apesar da queda das exportações para os Estados Unidos

O superávit comercial anual da China ultrapassou pela primeira vez a marca de um trilhão de dólares (5,45 trilhões de reais) em novembro, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (8), apesar da queda expressiva das exportações para os Estados Unidos. Os dados da Administração Geral das Alfândegas mostram que as exportações chinesas aumentaram 5,9% em novembro, superando as previsões e a projeção de 4% da agência Bloomberg.

Em outubro, as exportações chinesas caíram 1,1% na comparação com o ano anterior, o primeiro dado negativo desde fevereiro. No mês passado, as exportações para os Estados Unidos despencaram 28,6%, apesar do acordo anunciado em outubro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping para encerrar a guerra comercial. Segundo o órgão alfandegário, as vendas para os Estados Unidos atingiram 33,8 bilhões de dólares (184 bilhões de reais) em novembro, uma queda compensada pelo aumento das vendas para o resto do mundo. "A fragilidade das exportações para os Estados Unidos foi mais do que compensada pelas vendas para outros mercados", escreveu em uma nota Zichun Huang, da Capital Economics.