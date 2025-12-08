Sírios celebram primeiro ano da queda de Bashar al-Assad

Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Damasco nesta segunda-feira (8) para celebrar o aniversário de um ano da queda de Bashar al-Assad. O novo líder sírio, Ahmed al-Sharaa, convocou a população a unir seus esforços para reconstruir um país devastado por vários anos de guerra civil.

Em Damasco, a atmosfera era festiva, com fogos de artifício, orações e bandeiras, informaram os correspondentes da AFP. "O que aconteceu em um ano beira o milagre", comemorou Iyad Burghol, um médico de 44 anos, referindo-se especialmente ao espetacular retorno de seu país ao cenário internacional. Nos últimos meses, o novo líder sírio, de 43 anos, visitou várias capitais e foi recebido calorosamente em novembro pelo presidente americano, Donald Trump. Este ex-jihadista, à frente de uma coalizão de grupos rebeldes, tornou-se chefe de Estado interino após ter derrubado, em 8 de dezembro de 2024, Bashar al-Assad, membro de uma dinastia que governou a Síria com punho de ferro durante mais de cinco décadas.

No entanto, após vários anos de guerra civil e de crise econômica, o dia a dia continua sendo complicado para os sírios e as autoridades ainda enfrentam o enorme desafio de restaurar a segurança e a confiança, assim como unificar o país. A frágil transição se viu sacudida pela violência intercomunitária nas regiões das minorias drusa e alauita e pelas inúmeras operações militares de Israel no território sírio. "A fase atual exige que todos os cidadãos unam seus esforços para construir uma Síria forte, consolidar sua estabilidade e preservar sua soberania", declarou nesta segunda-feira Ahmed al-Sharaa.