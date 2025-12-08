Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sindicatos do Louvre convocam greve para semana que vem

Autor AFP
Tipo Notícia

Três sindicatos do museu do Louvre, em Paris, convocaram uma "greve prorrogável" a partir de 15 de dezembro para protestar contra as "condições de trabalho deterioradas" e os "recursos insuficientes", anunciou um deles à AFP nesta segunda-feira (8).

O Louvre, o museu mais visitado do mundo, está no olho do furacão desde o roubo de 19 de outubro, no qual quatro homens invadiram por uma janela e levaram em poucos minutos várias joias da Coroa avaliadas em mais de 100 milhões de dólares (534 milhões de reais).

O estabelecimento também teve que fechar uma galeria em novembro devido ao estado deteriorado do edifício e sofreu há duas semanas um vazamento de água que danificou centenas de obras da biblioteca de Antiguidades Egípcias.

A convocação à greve dos funcionários foi feita pelos sindicatos CGT, Sud e CFDT, e foi "votada por unanimidade" em uma assembleia geral, com cerca de 200 pessoas, na manhã desta segunda-feira no auditório do Louvre, informou a CGT.

"A cada dia, os espaços museográficos permanecem fechados muito além do previsto no plano de abertura garantida devido à falta de pessoal suficiente, assim como a falhas técnicas e ao estado deteriorado do edifício", afirmam os sindicatos em uma carta dirigida à ministra da Cultura, Rachida Dati.

"O público tem apenas um acesso limitado às obras e encontra obstáculos em seus deslocamentos", acrescentam.

"Visitar o Louvre tornou-se uma verdadeira pista de obstáculos", alertam.

O roubo das joias, que ocorreu em um domingo pela manhã depois que os ladrões acessaram a varanda com um elevador de carga, evidenciou os problemas de segurança do museu.

A direção da pinacoteca afirmou em várias ocasiões que está "consciente" dessas deficiências e da necessária "modernização" do centro.

