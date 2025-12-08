Real Madrid confirma lesão grave de Militão, que ficará afastado por vários meses

Exames médicos revelaram que Militão teve uma "ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda com comprometimento do tendão proximal", informou o clube em comunicado.

O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira (8) que o zagueiro brasileiro Éder Militão sofreu uma ruptura no bíceps femoral, após sentir dores na derrota do time merengue para o Celta de Vigo (2 a 0) na véspera, e ficará afastado por vários meses.

Segundo a imprensa espanhola, o período de recuperação será de três a quatro meses, portanto, o jogador de 27 anos deve retornar aos gramados entre março e abril do ano que vem, pouco antes da Copa do Mundo.

Esta é a terceira vez que Militão vai ao departamento médico do Real Madrid nesta temporada.

Na primeira, teve uma contusão que o tirou do jogo contra o Kairat Almaty pela Liga dos Campeões no final de setembro. Depois, no dia 18 de novembro, sofreu uma ruptura no músculo adutor da coxa direita no amistoso entre Brasil e Tunísia.

Militão já sofreu lesões graves ao longo da carreira, incluindo duas rupturas de ligamentos no joelho, que o tiraram de mais de 20 jogos do Real Madrid nas últimas duas temporadas.