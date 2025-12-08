Presidente do Conselho Europeu alerta EUA contra interferência em assuntos da Europa

O presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, alertou os Estados Unidos contra a interferência nos assuntos da Europa e disse que apenas os cidadãos europeus podem decidir quais partidos devem governá-los, em declaração nesta segunda-feira, 8. O comentário acontece em reação à nova estratégia de segurança nacional da administração do presidente norte-americano, Donald Trump, que retrata os aliados europeus como fracos enquanto oferece apoio tácito a partidos políticos de extrema direita.

"É 'bom' que a estratégia descreva os países europeus como aliados, mas 'aliados não ameaçam interferir nas escolhas políticas internas de seus aliados'", disse Costa. "O que não podemos aceitar é a ameaça de interferência na vida política europeia. Os EUA não podem substituir os cidadãos europeus na escolha de quais são os partidos bons ou ruins", acrescentou.