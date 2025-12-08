Partido governista pede 'nulidade total' das eleições em Honduras

O partido governista Livre afirmou no domingo (7) que não reconhece as eleições presidenciais em Honduras devido à "interferência" dos Estados Unidos, enquanto a divulgação da apuração permanecia paralisada pelo segundo dia consecutivo. Na lenta contagem de votos, o empresário de direita Nasry Asfura, de 67 anos e apoiado pelo presidente americano Donald Trump, mantém uma pequena vantagem sobre o apresentador de televisão Salvador Nasralla, de 72 anos, do Partido Liberal (PL).

Em um distante terceiro lugar aparece a candidata do Livre, Rixi Moncada. A direção do Livre afirmou em um comunicado que "não reconhece" as eleições por considerar que aconteceram sob "interferência" e "coação" do presidente Trump e da "oligarquia" local. A legenda pediu a "nulidade total" das eleições e afirmou que solicitará "a investigação dos atos de terrorismo eleitoral", que, segundo o partido, são supostamente executados pelo sistema de transmissão de resultados. O Livre convocou protestos e pediu aos funcionários públicos que não cooperem com a transição de governo. A presidente do país, Xiomara Castro, não se pronunciou sobre a declaração de seu partido.

Marlon Ochoa, integrante do Livre e membro do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), disse que várias falhas geram a "falta de atualização dos resultados". "Pelo menos 5.000 atas que foram transmitidas dos centros de votação no dia das eleições estão divulgadas no sistema com resultados zerados", declarou Ochoa. O CNE é integrado por representantes dos três partidos majoritários de Honduras.