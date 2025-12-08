Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paramount Skydance desafia a Netflix com oferta de US$ 108,4 bilhões pela Warner

Paramount Skydance desafia a Netflix com oferta de US$ 108,4 bilhões pela Warner

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Paramount lançou, nesta segunda-feira (8), uma oferta pública de aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD) a 30 dólares por ação, desafiando um acordo previamente anunciado entre a empresa e a Netflix. 

A oferta avalia a gigante do entretenimento em 108,4 bilhões de dólares (578,8 bilhões de reais) e representa um bônus de 139% sobre o preço das ações da Warner em setembro, afirmou a Paramount em um comunicado que classificou a oferta da Netflix como "inferior e incerta". 

"Os acionistas da WBD merecem a oportunidade de considerar a nossa oferta superior em dinheiro", disse David Ellison, presidente e CEO da Paramount.

arp/des/mr/mel/aa/dd

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar