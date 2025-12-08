Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Países da UE aprovam endurecimento da política migratória

Autor AFP
Os países membros da União Europeia (UE) aprovaram nesta segunda-feira (8) um endurecimento das normas migratórias, o que permitirá a criação de "centros de retorno" fora do bloco para os solicitantes de asilo com pedidos rejeitados.

Reunidos em Bruxelas, os ministros do Interior dos 27 Estados-membros aprovaram as medidas apresentadas pela Comissão Europeia, o Executivo do bloco, em um contexto de ascensão dos partidos que defendem a redução da imigração.

O pacote deve ser aprovado pelo Parlamento Europeu antes de entrar em vigor.

