Número de mortos após fortes ondas nas Ilhas Canárias sobe para quatro

Uma mulher gravemente ferida após uma onda varrer uma piscina natural na ilha espanhola de Tenerife faleceu, informaram os serviços de emergência nesta segunda-feira (8), elevando para quatro o número de mortos no incidente, dois romenos e dois eslovacos, segundo seus governos. A mulher, que teve sua morte divulgada nesta segunda-feira, sofreu uma parada cardiorrespiratória que pôde ser revertida, mas "faleceu no hospital" da cidade de Santa Cruz de Tenerife, no arquipélago atlântico das Canárias, disse à AFP um porta-voz dos serviços de emergência 112.

Com base em relatos de testemunhas, as autoridades também buscam um desaparecido, embora ainda não esteja claro se mais alguém caiu no mar, acrescentou o porta-voz, indicando, ainda, que há um ferido hospitalizado. Duas das vítimas eram da Romênia e outras duas, da Eslováquia, informaram seus governos. O Ministério das Relações Exteriores eslovaco "foi informado da morte de dois cidadãos eslovacos" no incidente em Tenerife, anunciou Bratislava em um comunicado. De forma similar, Bucareste confirmou primeiro a morte de um cidadão e, posteriormente, a de um segundo. As autoridades locais explicaram à imprensa espanhola que as vítimas se aproximaram da piscina natural de Isla Cangrejo, em uma área litorânea que estava fechada ao público devido às fortes ondas que atingem as Ilhas Canárias nos últimos dias.