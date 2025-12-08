Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mamdani vai se mudar para residência oficial do prefeito de Nova York

Mamdani vai se mudar para residência oficial do prefeito de Nova York

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após despertar incertezas, o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou, nesta segunda-feira (8), que deixará o apartamento que aluga no Queens e se mudará para a luxuosa residência oficial do prefeito da cidade, em Manhattan.

O democrata, que vai tomar posse do cargo em 1º de janeiro, vai se mudar ainda este mês para a Mansão Gracie, uma casa de 1.000 metros quadrados, construída em 1799 no exclusivo Upper East Side, às margens do rio Hudson e situada em um parque frondoso, que se tornou residência oficial em 1942. 

Embora os governantes não tenham a obrigação de morar ali, a maioria o fez, com exceção de Michael Bloomberg (2002-2013). 

Em um comunicado, Mamdani disse ter tomado esta decisão juntamente com sua esposa, a ilustradora Rama Duwaji, principalmente por motivos de segurança de sua família.

Mamdani, um político de 34 anos que se define como "socialista" e será o primeiro prefeito muçulmano de Nova York, disse que deixará com pesar o apartamento de dois quartos onde o casal mora em Astoria, bairro do Queens povoado por imigrantes, onde convivem dezenas de nacionalidades diferentes.

Assim como o presidente Donald Trump, Mamdani pôs no centro de sua campanha o alto custo de vida, o impacto da inflação e os gastos elevados com alimentos. Ele também prometeu maiores controles e nos ônibus, além de creches gratuitas.

Em novembro passado, Mamdani venceu o ex-prefeito Andrew Cuomo, apoiado pelo presidente republicano.

rh/vla/db/ad/mvv/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar