Mãe de María Corina Machado chega a Oslo e espera filha receber Nobel pessoalmente

A família de María Corina Machado e os primeiros chefes de Estado chegaram a Oslo, nesta segunda-feira (8), às vésperas da entrega do Nobel da Paz, que reconhece a luta da líder opositora venezuelana, que confirmou presença, apesar de viver na clandestinidade. Machado, que encarna a oposição ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela, está em paradeiro desconhecido e sua participação na cerimônia gerava expectativa.

O Instituto Nobel confirmou no sábado que ela vai participar da cerimônia em Oslo na quarta-feira, 10 de dezembro, e a homenageada com o prêmio tem prevista uma coletiva de imprensa às 13h locais (09h de Brasília). A mãe de Machado disse à AFP, nesta segunda-feira, no aeroporto de Oslo, que espera que sua filha vá à capital norueguesa para receber o prêmio. "Rezo o terço todos os dias a Deus Pai, à Virgem, aos dois juntos, para que tenhamos María Corina amanhã", disse Corina Parisca. "E se não a tivermos amanhã, é a vontade de Deus", disse a octogenária a uma jornalista da AFP ao chegar a Oslo.

O Comitê Norueguês do Nobel anunciou em 10 de outubro que concederia o prêmio de 2025 a Machado "por seu trabalho incansável de promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela, e por sua luta para conseguir uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia". A mãe de Machado afirmou que nunca teria imaginado que sua filha receberia o prêmio e contou que soube muito cedo da notícia por uma de suas filhas. A notícia "me acordou às sete da manhã. E eu digo, foi a única vez que me acordaram às sete da manhã e não fiquei brava", contou.

Este reconhecimento alimentou as expectativas sobre o paradeiro de Machado, pois a opositora está na clandestinidade desde agosto de 2024 após os protestos contra a terceira reeleição, em julho, do presidente Nicolás Maduro em meio a denúncias de fraude. Maduro, no poder desde 2013, é acusado de fraude eleitoral nas eleições de seu segundo e terceiro mandatos, e os Estados Unidos, a União Europeia e vários países latino-americanos não reconhecem sua reeleição. Machado tinha sido inabilitada para as eleições, razão pela qual a oposição apresentou como candidato Edmundo González Urrutia.

- "Heroína" - Machado dedicou o Prêmio Nobel ao "sofrido povo" da Venezuela e ao presidente americano, Donald Trump. A líder opositora, de 58 anos, apoia as operações lançadas por Trump em frente à costa da Venezuela contra embarcações supostamente usadas por narcotraficantes.