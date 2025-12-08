Liverpool não relaciona Salah para jogo contra Inter de Milão na Champions

O Liverpool anunciou nesta segunda-feira (8) que Mohamed Salah está fora da lista de relacionados para o jogo contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões, após as duras críticas do atacante egípcio aos dirigentes do clube e ao técnico Arne Slot. "Parece que o clube me jogou para baixo do ônibus", disse Salah no sábado em Leeds, após ter ficado no banco de reservas pelo terceiro jogo consecutivo, convencido de que "alguém" (não citou Slot diretamente) quer culpá-lo pela má temporada dos 'Reds'.

O atacante treinou pela manhã com os companheiros, mas logo depois não foi incluído na lista dos jogadores que viajam a Milão para enfrentar a Inter nesta terça-feira. Segundo a imprensa britânica, o motivo da ausência não é uma medida disciplinar, mas sim uma decisão técnica do treinador holandês. "Estou muito, muito decepcionado. Fiz muito por este clube ao longo dos anos, especialmente na temporada passada", declarou Salah após o empate do Liverpool com o Leeds em 3 a 3 no estádio Elland Road, pelo Campeonato Inglês. "Agora estou no banco e não sei o porquê. Parece que o clube me jogou para baixo do ônibus. É assim que eu me sinto. Acho que está muito claro que alguém queria que eu ficasse com toda a culpa".

Salah marcou 34 gols e deu 23 assistências na temporada passada, contribuindo de forma decisiva para o título inglês do Liverpool, um desempenho que motivou o clube a renovar seu contrato por mais dois anos. Mas os maus resultados nesta temporada, principalmente no Campeonato Inglês (oitava colocação a dez pontos do líder Arsenal) e a chegada de jogadores contratados a preço de ouro (só em Florian Wirtz, Alexander Isak e Hugo Ekitiké os 'Reds' investiram mais de 300 milhões de libras esterlinas, ou R$ 2,1 bilhões na cotação atual) fizeram com que o egípcio perdesse sua condição de intocável. "Eu disse várias vezes anteriormente que tinha uma boa relação com o treinador e, de repente, não temos relação nenhuma", disse o jogador.