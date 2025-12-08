Justiça dos EUA libera sob fiança brasileira ligada à porta-voz da Casa Branca

Uma juíza de imigração dos Estados Unidos ordenou nesta segunda-feira, 8, a libertação de Bruna Ferreira, brasileira que tem laços familiares com a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, de um centro de detenção do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês). A juíza Cynthia Goodman concedeu liberdade a Bruna mediante o pagamento de uma fiança de US$ 1.500, enquanto ela continua a lutar contra sua possível deportação. Bruna, de 33 anos, residente de longa data em Massachusetts, divide a guarda de um filho de 11 anos com seu ex-noivo, Michael, irmão de Karoline Leavitt. Ela dirigia para buscar o filho em New Hampshire quando foi presa por agentes do ICE em Revere, Massachusetts, em 12 de novembro. Ferreira foi posteriormente transferida para o centro de detenção na Louisiana de onde a juíza ordenou sua libertação mediante o pagamento da fiança.

"Argumentamos que ela não representava perigo nem risco de fuga", disse o advogado de Bruna, Todd Pomerleau, em uma mensagem de texto. "O governo concordou com nosso argumento e em nenhum momento alegou que ela era uma imigrante ilegal criminosa, renunciando ao direito de apelação." O Departamento de Segurança Interna havia anteriormente classificado Ferreira como uma "imigrante ilegal criminosa" e afirmou que ela havia sido presa por agressão, alegação negada por seu advogado. Nem o departamento nem a secretária de imprensa da Casa Branca responderam aos pedidos de comentários da Associated Press. Anteriormente, a Casa Branca havia divulgado uma declaração dizendo que Bruna não falava com Karoline há anos e que ela nunca havia morado com o seu filho - Bruna nega essa versão. Pomerleau disse que sua cliente foi para os EUA ainda criança e posteriormente se inscreveu no programa Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA), a política da era Obama que protege imigrantes levados para os EUA quando crianças. Ele disse que ela estava em processo de solicitação de um green card.