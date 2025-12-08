Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japão emite alerta de tsunami após forte terremoto

Um terremoto de magnitude 7,6 ocorreu no Pacífico e a agência meteorológica alertou que ondas de até quatro metros podem atingir o litoral
O Japão emitiu um alerta de tsunami nesta segunda-feira, 8, depois de um terremoto de magnitude 7,6 no Pacífico e a agência meteorológica alertou que ondas de até quatro metros podem atingir o litoral.

Espera-se que a primeira onda chegue por volta das 23h40 locais (11h40 em Brasília) às zonas portuárias de Aomori e Iwate, na ilha principal do Japão, Honshu, informou a rede pública NHK.

