Filho de Trump diz que pai pode desistir de negociar paz na Ucrânia

O filho mais velho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Jr., disse no domingo, 7, que seu pai pode desistir de negociar o fim da guerra na Ucrânia e que o tráfico de drogas representa uma "ameaça muito maior" para os americanos do que "qualquer coisa acontecendo na Ucrânia e na Rússia". As declarações foram feitas durante o Fórum de Doha, no Catar. Questionado se acreditava que Donald Trump desistiria das negociações de paz na Ucrânia, o empresário respondeu que "ele pode". "Eu acho que ele pode. O que é bom sobre o meu pai, e o que é único sobre o meu pai, é que você não sabe o que ele vai fazer. O fato de que ele não é previsível", afirmou.

Trump Jr. também disse não acreditar que a Ucrânia será "abandonada", mas afirmou que o "público americano não tem apetite" para financiar os ataques ucranianos por longos períodos. O filho do presidente americano afirmou ainda que o tráfico de fentanil mata 100 mil americanos por ano, o equivalente a "duas guerras do Vietnã por ano na América". "Quero dizer, isso é uma ameaça muito maior, clara e presente aos EUA do que qualquer coisa acontecendo na Ucrânia e na Rússia", disse. No mesmo dia das declarações de seu filho, Trump afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, "não está pronto" para aprovar a proposta de paz elaborada pelos EUA para encerrar a guerra entre russos e ucranianos. "Estou um pouco desapontado que o presidente Zelenski ainda não leu a proposta, isso até algumas horas atrás. O pessoal dele adorou, mas ele não", afirmou Trump. "Acredito que a Rússia está de acordo, mas não tenho certeza se Zelenski está. O pessoal dele adorou, mas ele não está pronto."