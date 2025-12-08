EUA podem desistir de paz na Ucrânia, diz filho de Trump

Segundo Donald Trump Jr., questão não é prioridade para os americanos e o tráfico de drogas seria um problema muito maior para o país do que "qualquer coisa" na Ucrânia ou Rússia.Filho mais velho do presidente dos Estados Unidos , Donald Trump Jr. afirmou neste domingo (07/12) que o pai dele pode desistir de buscar a paz na Ucrânia , já que o assunto estaria exaurindo os americanos. "O público americano não tem apetite [para guerras intermináveis e o financiamento contínuo da defesa ucraniana]", declarou o empresário durante o Fórum de Doha, no Catar. Segundo ele, o tráfico de drogas seria uma "ameaça muito mais clara e presente aos EUA que qualquer coisa acontecendo na Ucrânia ou na Rússia". Ao ser indagado se acreditava que o presidente Trump desistiria da Ucrânia, Trump Jr. respondeu: "Acho que sim. O que é bom no meu pai, e o que é único, é que você não sabe o que ele vai fazer. Ele é imprevisível. " As declarações vêm num momento em que a Casa Branca tenta negociar um cessar-fogo com a Rússia, após os EUA inicialmente apresentarem um plano de paz favorável aos interesses do líder russo Vladimir Putin . Washington pressiona Kiev a ceder parte de seu território a Moscou. O filho do chefe da Casa Branca ainda afirmou que a Ucrânia é um país "muito mais corrupto que a Rússia" e sugeriu que isso e as ambições políticas do presidente Volodimir Zelenski estariam alimentando a continuidade do conflito. Zelenski está atualmente sob pressão na Ucrânia após um de seus auxiliares mais próximos, o ex-chefe de gabinete Andriy Yermak, que participou de negociações de paz, ser envolvido em um escândalo de corrupção . Segundo Trump Jr., Zelenski prolonga a guerra porque sabe que não venceria a eleição após o fim do conflito, e referiu-se a ele como "um dos grandes marqueteiros de todos os tempos" e uma "divindade borderline, especialmente para a esquerda". O empresário também afirmou que as sanções da União Europeia ao petróleo russo não estariam funcionando e apenas elevando o preço da commodity. Elogios a Musk Trump Jr. foi convidado para o evento em Doha para explicar a agenda de investimentos da Casa Branca em tecnologia de defesa e inteligência artificial. Embora ele não tenha nenhum cargo no governo, ele é considerado uma figura central no movimento trumpista MAGA (Make America Great Again, ou "tornar os EUA grandes de novo"). Na ocasião, ele também teceu elogios ao bilionário Elon Musk , ex-conselheiro da Casa Branca e CEO da fabricante de carros elétricos Tesla, descrevendo-o como um "gênio" digno de proteção e a "face mutante da liberdade de expressão, da ciência e da tecnologia". ra (ots)