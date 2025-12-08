Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA podem desistir de paz na Ucrânia, diz filho de Trump

Autor DW
Autor
DW Autor
Segundo Donald Trump Jr., questão não é prioridade para os americanos e o tráfico de drogas seria um problema muito maior para o país do que "qualquer coisa" na Ucrânia ou Rússia.Filho mais velho do presidente dos Estados Unidos , Donald Trump Jr. afirmou neste domingo (07/12) que o pai dele pode desistir de buscar a paz na Ucrânia , já que o assunto estaria exaurindo os americanos. "O público americano não tem apetite [para guerras intermináveis e o financiamento contínuo da defesa ucraniana]", declarou o empresário durante o Fórum de Doha, no Catar. Segundo ele, o tráfico de drogas seria uma "ameaça muito mais clara e presente aos EUA que qualquer coisa acontecendo na Ucrânia ou na Rússia". Ao ser indagado se acreditava que o presidente Trump desistiria da Ucrânia, Trump Jr. respondeu: "Acho que sim. O que é bom no meu pai, e o que é único, é que você não sabe o que ele vai fazer. Ele é imprevisível. " As declarações vêm num momento em que a Casa Branca tenta negociar um cessar-fogo com a Rússia, após os EUA inicialmente apresentarem um plano de paz favorável aos interesses do líder russo Vladimir Putin . Washington pressiona Kiev a ceder parte de seu território a Moscou. O filho do chefe da Casa Branca ainda afirmou que a Ucrânia é um país "muito mais corrupto que a Rússia" e sugeriu que isso e as ambições políticas do presidente Volodimir Zelenski estariam alimentando a continuidade do conflito. Zelenski está atualmente sob pressão na Ucrânia após um de seus auxiliares mais próximos, o ex-chefe de gabinete Andriy Yermak, que participou de negociações de paz, ser envolvido em um escândalo de corrupção . Segundo Trump Jr., Zelenski prolonga a guerra porque sabe que não venceria a eleição após o fim do conflito, e referiu-se a ele como "um dos grandes marqueteiros de todos os tempos" e uma "divindade borderline, especialmente para a esquerda". O empresário também afirmou que as sanções da União Europeia ao petróleo russo não estariam funcionando e apenas elevando o preço da commodity. Elogios a Musk Trump Jr. foi convidado para o evento em Doha para explicar a agenda de investimentos da Casa Branca em tecnologia de defesa e inteligência artificial. Embora ele não tenha nenhum cargo no governo, ele é considerado uma figura central no movimento trumpista MAGA (Make America Great Again, ou "tornar os EUA grandes de novo"). Na ocasião, ele também teceu elogios ao bilionário Elon Musk , ex-conselheiro da Casa Branca e CEO da fabricante de carros elétricos Tesla, descrevendo-o como um "gênio" digno de proteção e a "face mutante da liberdade de expressão, da ciência e da tecnologia". ra (ots)

