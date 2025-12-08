Boeing finaliza aquisição da fornecedora Spirit

A Boeing anunciou, nesta segunda-feira (8), ter finalizado a aquisição da fornecedora aeroespacial Spirit AeroSystems, uma manobra que vai permitir operações mais fluidas e melhorar o controle de qualidade da gigante americana da aviação. A conclusão do acordo anunciado em julho de 2024 chega em um momento "crucial" para a Boeing, segundo seu diretor-executivo Kelly Ortberg. O acordo totaliza 8,3 bilhões de dólares (R$ 45 bilhões, na cotação atual), incluída a dívida da Spirit assumida pela Boeing.

"Ao dar as boas-vindas aos nossos companheiros e unir nossas duas companhias, nosso foco é manter a estabilidade para que possamos seguir entregando aviões de alta qualidade, serviços diferenciados e capacidades avançadas de defesa para nossos clientes e a indústria", manifestou-se Ortberg. A Spirit, com sede em Wichita, no Kansas, fabrica fuselagens para aviões comerciais, assim como peças-chave para projetos de defesa e espaço. A conclusão do acordo se segue às aprovações antimonopólio nos Estados Unidos e na Europa, que incluíram a venda para a Airbus de todos os negócios da Spirit, que atualmente abastecem o grupo aeroespacial europeu, principal concorrente da Boeing. A transação devolve a Spirit à Boeing cerca de duas décadas depois de a Boeing vender seus ativos em uma movimentação que os executivos argumentaram que reduziria custos e melhoraria a "integração de sistemas em larga escala".