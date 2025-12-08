Benim volta à normalidade após tentativa de golpe de Estado no domingo

O Benim começou a recuperar a normalidade nesta segunda-feira (8) após a tentativa de golpe de Estado de domingo, frustrada com a ajuda da vizinha Nigéria. Um grupo de militares, portando fuzis de assalto, anunciou na manhã de domingo na televisão nacional a destituição do presidente Patrice Talon.

Argumentaram sua ação pelo "deterioramento constante" da segurança neste pequeno país costeiro do oeste da África, que nos últimos anos registrou um aumento da violência jihadista, especialmente no norte. Mas, horas depois, o presidente Talon apareceu na televisão para assegurar ao país que a situação estava "completamente sob controle". Nesta segunda-feira, a calma reinava em Cotonou, a capital econômica de Benim, e o tráfego retomava seu ritmo habitual, observaram repórteres da AFP. A tentativa de golpe em Benim segue uma onda de tomadas de poder por parte de militares em vários países do oeste da África, incluindo Mali, Burkina Faso, Níger, Guiné e, mais recentemente, no final de novembro, na Guiné-Bissau.

Mas o Benim pediu rapidamente a ajuda de sua vizinha, Nigéria, que declarou na noite de domingo ter realizado ataques militares em Cotonou e mobilizado tropas. O bloco regional da África Ocidental, a Cedeao, também anunciou o envio de apoio militar a Benim e se reunirá nesta segunda-feira em Abidjan. Segundo duas fontes militares consultadas pela AFP, dois altos oficiais de Benim tomados como reféns pelos responsáveis pela tentativa de golpe foram libertados entre a noite de domingo e segunda-feira.

De acordo com uma fonte, o líder da insurreição, o tenente-coronel Pascal Tigri, está foragido. Nesta segunda-feira, ainda não se sabia quantas pessoas estavam envolvidas na tentativa de derrubada de Talon, que deve deixar o poder em abril após dez anos no cargo. Segundo a Constituição de Benim, Talon não pode se candidatar a um terceiro mandato, mas seu sucessor designado, o ministro das Finanças, Romuald Wadagni, é considerado favorito para as eleições presidenciais de abril.