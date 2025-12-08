Belém, na Cisjordânia, volta a acender árvore de Natal em meio a trégua na Faixa de Gaza

Uma árvore de Natal foi acesa em Belém, na Cisjordânia, no sábado, 6, pela primeira vez desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Aos poucos, as celebrações natalinas estão retornado à cidade palestina, reverenciada pelos cristãos como o local de nascimento de Jesus. Enquanto um cessar-fogo instável se mantém em Gaza, os palestinos esperam que as festividades sejam um passo rumo a um futuro mais pacífico em uma região abalada pela tragédia. "Não é como era antes da guerra", disse o empreendedor John Juka, de 30 anos. "Mas é como se a vida estivesse voltando."

Turismo religioso é motor econômico de Belém O turismo e os peregrinos religiosos são, há muito tempo, um dos principais motores econômicos de Belém, cidade de maioria muçulmana. Cerca de 80% dos moradores dependem dessa atividade para sobreviver, segundo o governo local. "Quando temos 10 mil visitantes e peregrinos dormindo em Belém, isso significa que o açougueiro está trabalhando, o supermercado está funcionando e todos estão trabalhando", disse o prefeito de Belém, Maher Nicola Canawati. "Há um efeito cascata." Essa tábua de salvação econômica desapareceu quando a guerra eclodiu em Gaza, após o ataque liderado pelo grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel.

O Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista, afirma que mais de 70 mil palestinos foram mortos durante a ofensiva retaliatória israelense. Nesse período, as autoridades de Belém cancelaram as principais celebrações de Natal. Ao mesmo tempo, os militares israelenses intensificaram as operações na Cisjordânia, incluindo comunidades próximas a Belém. A taxa de desemprego na cidade saltou de 14% para 65%, disse Canawati. A pobreza disparou e cerca de 4 mil pessoas deixaram a cidade em busca de trabalho. Um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado no mês passado, afirmou que a Cisjordânia atravessa a pior crise econômica de sua história, citando as operações militares israelenses em curso.

Agora, os moradores de Belém buscam uma recuperação. "A decisão que tomamos foi reacender o espírito do Natal e a esperança", disse o prefeito. "Acho que isso envia uma ótima mensagem para o mundo todo de que nós, palestinos, amamos a vida e estamos ansiosos por uma solução pacífica." Alguns turistas retornam No sábado, multidões cercadas por policiais fortemente armados aplaudiram após uma oração pedindo paz. Pais ergueram seus filhos nos ombros enquanto uma imponente árvore de Natal iluminava a Praça da Manjedoura, perto do local onde os cristãos acreditam que Jesus nasceu.

Para famílias como a de Juka, que lutaram para manter seus negócios de pé durante a guerra, a cena representou um profundo alívio após anos de incerteza. Eles abriram o restaurante de comida tradicional palestina em 1979. Com muitos estabelecimentos de Belém fechando ao longo do conflito, a família se perguntava por quanto tempo ainda conseguiria resistir. Em agosto, com o avanço das negociações de cessar-fogo, Juka começou a notar visitantes voltando a circular pelas ruas e decidiu reabrir o negócio. "Os turistas finalmente se sentem seguros para voltar", disse. "Temos esperança de que possamos ver a paz em nosso futuro."