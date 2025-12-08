Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha fará amistoso preparatório para Copa contra Suíça no final de março

Alemanha fará amistoso preparatório para Copa contra Suíça no final de março

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Alemanha enfrentará a Suíça no dia 27 de março, na Basileia, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta segunda-feira (8).

A equipe do técnico Julian Nagelsmann fará outro amistoso três dias depois, contra um adversário ainda a ser definido.

A seleção alemã tinha originalmente se programado para enfrentar a Costa do Marfim em Stuttgart, mas as duas seleções estão no mesmo grupo do Mundial do ano que vem.

Após a divulgação da lista de convocados para o torneio que organizado em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, a 'Mannschaft' receberá a Finlândia em Mainz, no dia 31 de maio.

A equipe tem viagem marcada para a América do Norte no dia 2 de junho, com um último amistoso preparatório em Chicago quatro dias depois. 

A Alemanha iniciará sua campanha na Copa do Mundo no dia 14 de junho, em Houston, contra Curaçao, depois enfrentará a Costa do Marfim em Toronto, no dia 20 de junho, e encerrará a fase de grupos em Nova York, contra o Equador, no dia 25.

tba/hpa/cb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar