Trump critica Zelensky por não ter lido proposta de paz para Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (7)que estava "um pouco decepcionado" com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, por não se envolver no plano para pôr fim à guerra com a Rússia.

"Temos conversado com o presidente Putin e com os líderes ucranianos, incluindo Zelensky, e devo dizer que estou um pouco decepcionado que o presidente Zelensky ainda não tenha lido a proposta, isso foi há algumas horas", disse Trump a jornalistas quando foi perguntado sobre o conflito no tapete vermelho do Kennedy Center Honors.

Há algumas semanas, Washington apresentou uma proposta sobre o fim do conflito, atualmente objeto de negociações separadas com autoridades de Moscou e Kiev.

Vários dias de negociações entre autoridades americanas e ucranianas, incluindo Zelensky, concluíram-se no sábado sem um avanço aparente, embora o mandatário ucraniano tenha se comprometido a continuar as conversas em direção a uma "paz real".

Essas reuniões ocorreram depois que os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, este último genro de Trump, se reuniram com o presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, onde Moscou rejeitou partes da proposta de Washington.

O plano dos Estados Unidos passou por vários rascunhos desde que surgiu no mês passado, em meio a críticas de que era demasiadamente indulgente com a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

