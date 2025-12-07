Roma perde para Cagliari e emenda 2ª derrota seguida no Italiano

Os 'giallorossi', que ficaram com dez jogadores desde a expulsão de Zeki Çelik no início do segundo tempo (49'), se seguraram até a reta final, mas acabaram sofrendo o gol de Gianluca Gaetano (82').

A Roma, que no fim de semana passado foi derrotada pelo Napoli (1 a 0), sofreu pela primeira vez na temporada uma segunda derrota consecutiva no Campeonato Italiano, ao cair diante do Cagliari por 1 a 0 neste domingo (7), em jogo da 14ª rodada.

O time do técnico Gian Piero Gasperini, que era líder do campeonato na 12ª rodada, se mantém provisoriamente na quarta colocação (27 pontos), mas pode perder contato com os demais candidatos ao título.

A Inter de Milão (1ª) venceu o Como (6º) por 5 a 0 no sábado e chegou a 30 pontos, mas o Napoli (3º, 28 pontos) pode recuperar a liderança em caso de vitória sobre a Juventus (7ª) neste domingo.

Já o Milan (2º, 28 pontos) vai enfrentar o Torino (14º) fora de casa na segunda-feira.

O Cagliari, que não vencia um jogo desde o dia 19 de setembro, subiu para a 13ª posição (14 pontos), com quatro pontos de vantagem sobre a primeira equipe da zona de rebaixamento, o Pisa (18º), que na segunda-feira recebe o Parma (17º, 11 pontos).