Real Madrid perde para Celta em casa e vê Barcelona se distanciar na liderança

Depois de quebrar uma série de três empates com a boa vitória sobre o Athletic Bilbao (3 a 0) no meio de semana, o Real Madrid voltou a tropeçar, desta vez com uma derrota em casa para o Celta de Vigo por 2 a 0 neste domingo (7), que deixa a equipe a quatro pontos do Barcelona, líder do Campeonato Espanhol. Dois gols do sueco Williot Swedberg (54' e 90'+3) deram a vitória ao time galego. O Real Madrid terminou a partida com dois jogadores a menos, pelas expulsões de Fran García (64') e Álvaro Carreras (90'+2).

Antes, a equipe merengue tinha sofrido o primeiro golpe com a lesão do zagueiro brasileiro Éder Militão, que será mais um no lotado departamento médico do clube. O técnico Xabi Alonso terá que administrar a crise antes do duelo com o Manchester City na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões, também no Santiago Bernabéu. - Lesão de Militão - A falta de mobilidade e velocidade do Real Madrid perto do terço final do campo permitiu que o Celta organizasse seu jogo e aproveitasse algumas chances de gol no primeiro tempo.

Pablo Durán e Bryan Zaragoza não conseguiram converter suas chances, apesar de terem ficado cara a cara com o goleiro Thibaut Courtois. Justamente em uma jogada de Durán (20'), Militão chegou para interceptar e caiu com dores na coxa esquerda, sendo substituído por Antonio Rüdiger. De acordo com as imagens, o zagueiro brasileiro teria sentido uma fisgada na corrida e saiu de campo sem conseguir apoiar o pé no chão. A partir desse momento, o Real Madrid se mostrou mais ativo no ataque. Em jogada iniciada por Viníncius Júnior pela esquerda, Jude Bellingham passou a bola para Arda Güler (38'), que bateu de esquerda e errou o alvo.

Pouco antes do intervalo, um passe longo de Aurélien Tchouaméni até Vini Jr. (47'+3) acabou em uma finalização que o goleiro Ionut Radu conseguiu afastar. No segundo tempo, Fede Valverde (47') arriscou de longe e Radu foi para ágil para desviar. Com o Real Madrid no ataque, Swedberg abriu o placar com uma bela finalização de calcanhar após cruzamento pela esquerda de Bryan Zaragoza.

- Nervos à flor da pele - Com o Celta dominando posse de bola e o Real Madrid permanecendo passivo, a torcida começou a vaiar. No entanto, a situação do time merengue piorou quando Fran García foi expulso três minutos depois, após receber dois cartões amarelos, primeiro por falta sobre Sergio Carreira e depois por derrubar Swedberg. O astro francês Kylian Mbappé, artilheiro do campeonato com 16 gols, teve a chance de empatar ao ficar cara a cara com o goleiro, mas chutou por cima do travessão.