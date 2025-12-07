Prefeito eleito de Nova York informa imigrantes sobre direito de não cumprir ordens do ICE

No vídeo, Mamdani promete proteger os 3 milhões de imigrantes da cidade, dizendo: "Todos nós podemos enfrentar o ICE se conhecermos nossos direitos."

O prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, postou um vídeo nas redes sociais neste domingo, 7, explicando o direito dos imigrantes de se recusarem a falar ou cumprir ordens de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA (ICE, na sigla em inglês), dias depois de agentes federais realizarem uma batida em Manhattan.

Ele explicou que as pessoas nos EUA podem optar por não falar com agentes federais de imigração, filmá-los sem interferir e recusar ordens para entrar em espaços privados. Agentes do ICE não podem entrar em lugares como uma casa, escola ou um local de trabalho sem um mandado judicial, disse Mamdani.

"O ICE tem permissão legal para mentir para você, mas você tem o direito de permanecer em silêncio. Se você estiver sendo detido, pode sempre perguntar: 'Estou livre para ir?' repetidamente até que eles respondam", disse Mamdani, que será empossado como prefeito em 1º de janeiro.

"Nova York sempre dará boas-vindas aos imigrantes, e eu lutarei todos os dias para proteger, apoiar e celebrar nossos irmãos e irmãs imigrantes", disse Mamdani. Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.