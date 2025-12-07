Pelo menos cinco mortos em explosão de carro em frente a prédio policial no México

Pelo menos cinco pessoas morreram na explosão de um carro no sábado em frente às instalações da polícia em um povoado do conflituoso estado de Michoacán, no oeste do México, informaram as autoridades, que relataram outros três feridos. A promotoria estadual elevou de três para cinco o número de falecidos, três deles policiais locais.

Vários grupos do narcotráfico operam na região, entre eles os poderosos Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e Nueva Familia Michoacana, que o governo de Donald Trump nos Estados Unidos designou como "organizações terroristas estrangeiras". Em Michoacán, o assassinato em outubro de um popular prefeito e de um líder do setor de limão provocou protestos multitudinários e levou a presidenta Claudia Sheinbaum a lançar um plano de segurança para o estado, no qual mais de 10 mil soldados foram mobilizados. A explosão do sábado ocorreu pouco antes do meio-dia (15h00 em Brasília) em frente à sede da Polícia Comunitária do município de Coahuayana, com costas no Pacífico, segundo informou no X a Procuradoria-Geral do México, que assumiu o caso. Neste domingo, agentes da Procuradoria Especializada em Delinquência Organizada do governo federal chegaram ao local para investigar o ocorrido.