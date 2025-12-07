PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
NOTÍCIAS POR REGIÃO
-- AMÉRICAS
WASHINGTON:
Chefe do Pentágono sob pressão após série de escândalos
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta crescentes críticas e pedidos para que renuncie ao cargo após os escândalos envolvendo ataques a embarcações supostamente envolvidas no tráfico de drogas e o uso do aplicativo de mensagens Signal para discutir informações militares confidenciais.
-- ÁFRICA
Cotonou (Département du Littoral, Benim):
Governo do Benim anuncia 'fracasso' de tentativa de golpe de Estado
O governo do Benim anunciou neste domingo (7) o "fracasso" de uma tentativa de golpe de Estado, poucas horas depois de um grupo de militares afirmar ter "destituído" o presidente Patrice Talon.
Lubumbashi (Katanga, RD Congo):
Águas 'ácidas' da mineração contaminam comunidades na RD Congo
Carregando sua filha coberta de feridas por um campo cheio de lixo, Hélène Mvubu diz ser uma das milhares de vítimas dos resíduos tóxicos que contaminam a capital de mineração da República Democrática do Congo (RDC).
-- EUROPA:
LONDRES:
Morre, aos 73 anos, fotógrafo britânico Martin Parr
O fotógrafo britânico Martin Parr, famoso por suas fotos com cores vibrantes e sua perspectiva irônica sobre a sociedade de consumo morreu no sábado aos 73 anos, anunciou sua fundação neste domingo (7) em um comunicado.
-- ÁSIA
HONG KONG:
Hong Kong elege assembleia local após incêndio mortal
Os habitantes de Hong Kong compareceram em número reduzido às urnas neste domingo (7) para eleger seus legisladores sob as regras impostas por Pequim, em um processo ofuscado pelo recente incêndio na cidade, o mais mortal em décadas.
-- ESPORTES
ABU DHABI:
Verstappen vence, mas Norris conquista Mundial de F1 com 3º lugar no GP de Abu Dhabi
O piloto britânico Lando Norris (McLaren) se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez na carreira após terminar em terceiro lugar no Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo (7), vencido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull).
-- FUTEBOL:
--- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa
