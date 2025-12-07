Netanyahu diz que segunda fase de cessar-fogo no conflito com o Hamas pode começar em breve

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou neste domingo, em Jerusalém, que a segunda fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas pode começar em breve, o que implica o desarmamento do Hamas e a desmilitarização de Gaza.

Netanyahu fez a declaração durante uma coletiva de imprensa com o chanceler alemão Friedrich Merz, que está em Jerusalém. O líder israelense disse que a primeira fase do cessar-fogo está quase completa e que aguarda o envio do corpo de Ran Gvili, que ainda está em Gaza.