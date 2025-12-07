Netanyahu diz que segunda fase de cessar-fogo no conflito com o Hamas pode começar em breve
O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou neste domingo, em Jerusalém, que a segunda fase do cessar-fogo entre Israel e o Hamas pode começar em breve, o que implica o desarmamento do Hamas e a desmilitarização de Gaza.
Netanyahu fez a declaração durante uma coletiva de imprensa com o chanceler alemão Friedrich Merz, que está em Jerusalém. O líder israelense disse que a primeira fase do cessar-fogo está quase completa e que aguarda o envio do corpo de Ran Gvili, que ainda está em Gaza.
Segundo ele, poucas pessoas acreditavam que a primeira etapa desse processo pudesse ser alcançada e a segunda fase é igualmente difícil. "Como mencionei ao chanceler [se referindo a Merz], há uma terceira fase, e essa é desradicalizar Gaza, algo que também as pessoas acreditavam ser impossível. Mas foi feito na Alemanha, foi feito no Japão, foi feito nos Estados do Golfo. Pode ser feito em Gaza também, mas é claro que o Hamas tem que ser desmantelado", completou.
Após as conversas entre o chanceler alemão e Netanyahu, Merz afirmou mais cedo, por meio da rede social X, que deseja tempos melhores a Israel.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente