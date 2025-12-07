'Não tenho nenhum arrependimento', diz Verstappen após vice-campeonato

O holandês Max Verstappen (Red Bull), vice-campeão mundial de Fórmula 1 atrás do britânico Lando Norris (McLaren), afirmou neste domingo (7) que não tem "nenhum arrependimento" depois da grande reação que teve na temporada, que foi insuficiente para conquistar o pentacampeonato. "Também estou muito orgulhoso porque nunca desistimos", acrescentou Verstappen após a vitória no Grande Prêmio de Abu Dhabi.

Pergunta: Como você avalia a corrida e o fim de semana como um todo? Resposta: "Honestamente, maximizamos tudo o que podíamos. Conseguimos a pole position e vencemos a corrida. Também acho que mostramos um ritmo muito forte durante toda a prova. Então, não acho que eu poderia ter feito muito mais. Acho que o que complicou um pouco as coisas para nós foi que o Oscar [Piastri, segundo colocado no GP] tinha uma estratégia diferente (...). Mas, no geral, estou muito orgulhoso do fim de semana que tivemos. Demos tudo de nós e o carro estava muito bom de pilotar". P: Como você avalia a sua temporada? R: "Foi uma verdadeira montanha-russa. Houve bons momentos, mas principalmente momentos difíceis, embora eu também esteja muito orgulhoso de nunca termos desistido. E, novamente, é uma lição para o futuro. Para todos, mesmo quando parece que você está fora do jogo, você nunca deve desistir. Você tem que continuar trabalhando duro para tentar entender os problemas, e você nunca sabe o que pode acontecer".

P: Você considera que pilotou melhor do que nunca nesta temporada? R: "Acho que sim. Não me arrependo de nada da minha temporada. Acho que o desempenho foi bom. Às vezes eu odiava esse carro, mas às vezes eu o adorava. Sempre tentei tirar o máximo dele, mesmo nos fins de semana difíceis que tivemos. Como eu disse, foi uma montanha-russa com esse carro. Felizmente, as últimas oito ou nove corridas foram muito mais agradáveis". P: Considerando suas excelentes atuações este ano e a desvantagem de 104 pontos para o líder do campeonato que recuperou nos últimos meses, você está tão orgulhoso desta temporada quanto estava das últimas quatro em que conquistou o título?