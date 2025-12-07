Moscou diz que estratégia de segurança dos EUA está alinhada à visão russa
Além de considerar "um passo positivo" a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos (EUA) não citar a Rússia como "ameaça direta", o porta-voz do Kremlin, sede do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou neste domingo, 7, que o documento está amplamente alinhado à visão de Moscou.
"Há declarações contra a confrontação e a favor do diálogo e da construção de boas relações", afirmou, acrescentando que a Rússia espera que isso leve a "uma cooperação construtiva adicional com Washington na resolução da questão ucraniana."
Os comentários do porta-voz ocorreram enquanto ataques russos com mísseis, drones e artilharia, durante a noite e neste domingo, mataram pelo menos quatro pessoas na Ucrânia, após autoridades americanas e ucranianas concluírem o terceiro dia de conversas destinadas a acabar com a guerra. Fonte: Associated Press*
