Moscou diz que estratégia de segurança dos EUA está alinhada à visão russa

Além de considerar "um passo positivo" a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos (EUA) não citar a Rússia como "ameaça direta", o porta-voz do Kremlin, sede do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou neste domingo, 7, que o documento está amplamente alinhado à visão de Moscou.

"Há declarações contra a confrontação e a favor do diálogo e da construção de boas relações", afirmou, acrescentando que a Rússia espera que isso leve a "uma cooperação construtiva adicional com Washington na resolução da questão ucraniana."