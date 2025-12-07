Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lyon perde para Lorient e sai da zona da Champions

Autor AFP
Tipo Notícia

Jogando com dez homens desde o final do primeiro tempo, o Lyon perdeu para o Lorient por 1 a 0 neste domingo (7) e terminou a 15ª rodada do Campeonato Francês mais longe da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Com 24 pontos, o Lyon é o quinto colocado e briga com as equipes que disputam vaga na Liga Europa e na Liga Conferência, junto com Rennes Rennes (24 pontos), Monaco (23) e Strasbourg (22).

Por outro lado, as equipes da zona da Champions abriram vantagem, com Olympique de Marselha (3º) e Lille (4º) com 29 pontos, enquanto o Paris Saint-Germain (2º) soma 33 e o surpreendente líder Lens tem 34.

Já o Lorient sobe na tabela e fica em 13º, com 17 pontos, cinco a mais que o Auxerre (16º), que ocupa a posição do playoff contra o rebaixamento.

Depois das vitórias sobre Rennes (4 a 0), Monaco (3 e 1) e Nice (3 a 1), e do empate com o PSG (1 a 1), o Lyon esbarrou em um adversário modesto, mas duro.

A equipe, que teve o retorno do técnico Paulo Fonseca após a suspensão de nove meses, sofreu especialmente pelo lado esquerdo, por onde Arsène Kouassi deu trabalho para Ainsley Maitland-Niles até provocar sua expulsão por dois cartões amarelos em cinco minutos (37' e 42').

Com dez contra 11, o Lyon foi melhor, mas o estrago já estava feito porque Pablo Pagis havia marcado para o Lorient três minutos antes da expulsão de Maitland-Niles (39').

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Brest - Monaco                      1 - 0

   Lille - Olympique de Marselha       1 - 0

  

   - Sábado:

   Nantes - Lens                       1 - 2

   Toulouse - Strasbourg               1 - 0

   PSG - Rennes                        5 - 0

  

   - Domingo:

   Nice - Angers                       0 - 1

   Le Havre - Paris FC                 0 - 0

   Auxerre - Metz                      3 - 1

   Lorient - Lyon                      1 - 0

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Lens                    34  15  11   1   3  26  13  13

    2. PSG                     33  15  10   3   2  32  12  20

    3. Olympique de Marselha   29  15   9   2   4  35  15  20

    4. Lille                   29  15   9   2   4  29  17  12

    5. Lyon                    24  15   7   3   5  21  16   5

    6. Rennes                  24  15   6   6   3  24  23   1

    7. Monaco                  23  15   7   2   6  26  26   0

    8. Strasbourg              22  15   7   1   7  25  20   5

    9. Toulouse                20  15   5   5   5  21  19   2

   10. Brest                   19  15   5   4   6  20  24  -4

   11. Angers                  19  15   5   4   6  13  17  -4

   12. Nice                    17  15   5   2   8  19  27  -8

   13. Lorient                 17  15   4   5   6  19  28  -9

   14. Paris FC                16  15   4   4   7  21  26  -5

   15. Le Havre                15  15   3   6   6  13  21  -8

   16. Auxerre                 12  15   3   3   9  11  21 -10

   17. Nantes                  11  15   2   5   8  13  24 -11

   18. Metz                    11  15   3   2  10  15  34 -19

hap/bm/ag/cb

