Lyon perde para Lorient e sai da zona da Champions

Com 24 pontos, o Lyon é o quinto colocado e briga com as equipes que disputam vaga na Liga Europa e na Liga Conferência, junto com Rennes Rennes (24 pontos), Monaco (23) e Strasbourg (22).

Jogando com dez homens desde o final do primeiro tempo, o Lyon perdeu para o Lorient por 1 a 0 neste domingo (7) e terminou a 15ª rodada do Campeonato Francês mais longe da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Por outro lado, as equipes da zona da Champions abriram vantagem, com Olympique de Marselha (3º) e Lille (4º) com 29 pontos, enquanto o Paris Saint-Germain (2º) soma 33 e o surpreendente líder Lens tem 34.

Já o Lorient sobe na tabela e fica em 13º, com 17 pontos, cinco a mais que o Auxerre (16º), que ocupa a posição do playoff contra o rebaixamento.

Depois das vitórias sobre Rennes (4 a 0), Monaco (3 e 1) e Nice (3 a 1), e do empate com o PSG (1 a 1), o Lyon esbarrou em um adversário modesto, mas duro.

A equipe, que teve o retorno do técnico Paulo Fonseca após a suspensão de nove meses, sofreu especialmente pelo lado esquerdo, por onde Arsène Kouassi deu trabalho para Ainsley Maitland-Niles até provocar sua expulsão por dois cartões amarelos em cinco minutos (37' e 42').