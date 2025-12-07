Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japão acusa China de atos hostis contra sua aviação militar

Japão acusa China de atos hostis contra sua aviação militar

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Aviões militares chineses fixaram seus radares em caças japoneses próximos à ilha sul de Okinawa, afirmou neste domingo (7) o Ministério da Defesa do Japão, que qualificou o episódio como um "ato perigoso".

O Japão enviou à China um "protesto enérgico" após os incidentes, que não deixaram danos nem vítimas, disse em coletiva de imprensa o ministro japonês da Defesa, Shinkiro Koizumi.

O Ministério das Relações Exteriores chinês rejeitou essas acusações e enviou seu próprio protesto, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Um porta-voz do ministério, também citado pela Xinhua, exortou o Japão a "cessar imediatamente suas manobras perigosas para perturbar os exercícios e treinamentos militares normais da China".

As relações entre os dois países se tensionaram depois que a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugeriu em novembro que seu país poderia intervir militarmente em caso de um ataque contra Taiwan.

Koizumi qualificou a ação chinesa como "perigosa e extremamente lamentável" e pediu a Pequim que evite que isso se repita.

O ministro explicou que "um caça J-15 lançado do porta-aviões 'Liaoning' da marinha chinesa fixou intermitentemente o radar" em um avião de combate F-15 da Força Aérea de Autodefesa do Japão, que havia sido mobilizado devido à intrusão do avião chinês no espaço aéreo japonês.

Cerca de duas horas depois, outro avião chinês J-15 fixou intermitentemente seu radar em outro caça japonês, acrescentou.

"Fixar o radar nesses incidentes constitui um ato perigoso que excede o necessário para o voo seguro da aeronave", destacou.

Os caças usam o radar para identificar alvos de ataque, bem como para operações de busca e resgate.

kh/mtp/mas/db/eg/dg/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

china

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar