Israel, Catar e EUA se reúnem em segredo em Nova York

Estados Unidos, Israel e Catar realizaram uma reunião trilateral em Nova York neste domingo (7), segundo informou o meio Axios, meses após aviões israelenses realizarem um ataque aéreo em Doha. Duas fontes disseram ao Axios que foi "a reunião de mais alto nível entre os países desde o acordo para pôr fim à guerra em Gaza, para o qual Catar atuou como mediador-chave".

Consultada pela AFP, a Casa Branca não confirmou imediatamente a reunião. O Axios informou que o enviado da Casa Branca Steve Witkoff organizou o encontro, que também contou com a presença do chefe do Mossad, David Barnea, e de um alto funcionário catariano não identificado. Catar, ao lado de Egito e Estados Unidos, ajudou a negociar um cessar-fogo integral entre Israel e o Hamas, que ainda é delicado, já que ambos se acusam mutuamente de violar seus termos. No sábado, Catar e Egito pediram a retirada das tropas israelenses e o envio de uma força internacional de estabilização para implementar completamente o frágil acordo destinado a pôr fim ao conflito em Gaza.

O Axios informou que o principal foco da reunião deste domingo foi amplamente "a implementação do acordo de paz em Gaza". O ataque israelense em Doha, em 9 de setembro, teve como alvo — sem sucesso — o principal negociador do Hamas, Khalil Al Hayya, e outros membros do grupo palestino. O ataque deixou seis mortos e provocou uma onda de críticas, incluindo uma reprimenda do presidente americano, Donald Trump.