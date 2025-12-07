Gravuras de Matisse e Portinari são roubadas em São Paulo

Oito gravuras do artista francês Henri Matisse e cinco de Candido Portinari foram roubadas da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, em São Paulo, informou neste domingo (7) a prefeitura da cidade. Segundo a imprensa, dois homens armados invadiram neste domingo a Biblioteca Mário de Andrade, localizada no Centro de São Paulo, e fugiram com as obras de arte.

A polícia está na biblioteca recolhendo evidências, disse a prefeitura de São Paulo em uma nota. O local possui equipamento de vigilância e câmeras de segurança. A presença policial na área também foi reforçada. As autoridades não informaram, por enquanto, o valor ou a procedência das obras roubadas de Matisse (1869-1954) e Portinari (1903-1962). As gravuras levadas faziam parte de uma exposição sobre o movimento modernista realizada em colaboração entre a Biblioteca Mário de Andrade e o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM).

A mostra, intitulada "Do livro ao museu", terminava neste domingo. Segundo uma nota de setembro da prefeitura sobre a exposição, a mostra continha obras do acervo do MAM, mas não detalhou quais. As cinco gravuras de Candido Portinari eram ilustrações do livro "Menino de Engenho", de 1959.