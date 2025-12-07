Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo do Benim diz que frustrou tentativa de golpe no país

Governo do Benim diz que frustrou tentativa de golpe no país

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro do Interior do Benim, na África, Alassane Seidou, anunciou que o governo frustrou uma tentativa de golpe na madrugada deste domingo, 7.

Segundo o ministro, um grupo de soldados fez um motim "com o objetivo de desestabilizar o país e suas instituições".

"Diante dessa situação, as Forças Armadas e sua liderança, fiéis ao seu juramento, permaneceram comprometidas com a República", declarou o ministro em pronunciamento.

Os soldados dissidentes usaram o canal de televisão estatal para proclamar o golpe. O grupo anunciou que um comitê militar liderado pelo coronel Tigri Pascal havia assumido o poder e estava destituindo o presidente Patrice Talon, dissolvendo as instituições nacionais, suspendendo a Constituição e fechando as fronteiras.

No pronunciamento, o grupo criticou a segurança no país e prometeu "dar ao povo beninês a esperança de uma era verdadeiramente nova, em que fraternidade, justiça e trabalho prevalecem".

Tiros foram ouvidos nas proximidades da residência presidencial. No entanto, o sinal da televisão estatal e da rádio pública, que havia sido cortado, agora foi restaurado.

O bloco regional, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, condenou o golpe, classificado como um "movimento inconstitucional que representa uma subversão da vontade do povo do Benim".

"A CEDEAO apoiará o Governo e o povo de todas as formas necessárias para defender a Constituição e a integridade territorial do Benim", diz a manifestação.

A tentativa de golpe acontece a quatro meses das eleições presidenciais no Benim, marcadas para abril. O candidato do partido de Talon, o ex-ministro das Finanças Romuald Wadagni, é o favorito para vencer a disputa. O nome da oposição, Renaud Agbodjo, foi rejeitado pela comissão eleitoral sob a alegação de que não tinha patrocinadores suficientes.

O atual presidente está no cargo desde 2016. No mês passado, o Legislativo do país estendeu o mandato presidencial de cinco para sete anos, mantendo o limite de dois mandatos, por isso ele não vai tentar a reeleição.

Após sua independência da França em 1960, o Benim atravessou vários golpes, especialmente nas décadas seguintes à sua independência. Desde 1991, o país tem sido politicamente estável após duas décadas de governo do marxista-leninista Mathieu Kérékou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar