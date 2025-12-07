Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo de Maduro reconhece morte de dirigente da oposição em prisão na Venezuela

Governo de Maduro reconhece morte de dirigente da oposição em prisão na Venezuela

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Venezuela reconheceu neste domingo (7) a morte de um dirigente da oposição encarcerado há um ano, enquanto, desde Washington, o governo do presidente Donald Trump tachou de "vil" o governo de Nicolás Maduro em meio à crescente pressão militar dos Estados Unidos.

Alfredo Díaz, ex-governador do estado de Nueva Esparta, havia sido detido em meio à crise desencadeada após as controversas eleições de julho de 2024, nas quais Maduro foi proclamado vencedor para um terceiro mandato apesar das acusações de fraude.

O Ministério do Serviço Penitenciário venezuelano informou em um comunicado o falecimento do opositor de 56 anos, acusado de "terrorismo" e "instigação ao ódio".

"Estava sendo processado, com plena garantia de seus direitos, de acordo com o ordenamento jurídico e o respeito aos direitos humanos e à sua defesa jurídica", assegurou.

"No sábado, 6 de dezembro de 2025, aproximadamente às 06h33, o cidadão Alfredo Javier Díaz apresentou sintomas compatíveis com um infarto do miocárdio (...) foi levado ao Hospital Clínico Universitário; onde deu entrada e, ao tentarem estabilizá-lo, infelizmente faleceu minutos depois", indicou o texto.

Díaz é ao menos o sexto membro da oposição a morrer na prisão desde novembro de 2024.

"A morte do prisioneiro político venezuelano Alfredo Díaz, que foi detido arbitrariamente no centro de tortura de Maduro, El Helicoide, é outro lembrete da vil natureza do regime criminoso de Maduro", afirmou o Departamento de Estado dos Estados Unidos na conta no X do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental.

A reação de Washington ocorre no momento em que uma flotilha americana, que inclui o maior porta-aviões do mundo, realiza operações antinarcóticos no Caribe.

Caracas afirma que as manobras empreendidas pelo governo Trump buscam derrubar Maduro.

Representantes de organizações de direitos humanos informaram no sábado à AFP sobre a morte de Díaz, governador do estado de Nueva Esparta de 2017 a 2021.

Díaz "estava preso e isolado há um ano, só permitiram uma visita de sua filha", disse Alfredo Romero, diretor da ONG Foro Penal, dedicada a defender detidos por razões políticas.

mbj/ad/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar