Chefe do Exército israelense classifica linha de retirada de suas tropas como nova fronteira em Gaza

O chefe do Exército israelense, tenente-general Eyal Zamir, declarou neste domingo (7) que a linha de demarcação para onde as tropas israelenses se retiraram em Gaza constitui uma nova fronteira.

"Temos controle operacional sobre vastas áreas da Faixa de Gaza e permaneceremos nessas linhas de defesa. A Linha Amarela é uma nova marca de fronteira, que serve como linha defensiva avançada para nossas comunidades e como linha de atividade operacional", declarou Zamir aos soldados da reserva em Gaza.