Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chefe do Exército israelense classifica linha de retirada de suas tropas como nova fronteira em Gaza

Chefe do Exército israelense classifica linha de retirada de suas tropas como nova fronteira em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O chefe do Exército israelense, tenente-general Eyal Zamir, declarou neste domingo (7) que a linha de demarcação para onde as tropas israelenses se retiraram em Gaza constitui uma nova fronteira.

"Temos controle operacional sobre vastas áreas da Faixa de Gaza e permaneceremos nessas linhas de defesa. A Linha Amarela é uma nova marca de fronteira, que serve como linha defensiva avançada para nossas comunidades e como linha de atividade operacional", declarou Zamir aos soldados da reserva em Gaza.

Em virtude do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e o Hamas, as forças israelenses recuaram para posições atrás da chamada Linha Amarela.

mib/raz/amj/mb/meb/jmo/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar