Bayern de Munique e RB Leipzig fazem principal confronto das quartas de final da Copa da Alemanha

O Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, e o RB Leipzig, seu principal perseguidor, vão se enfrentar nas quartas de final da Copa da Alemanha, no início de fevereiro, na Allianz Arena, conforme definiu o sorteio realizado neste domingo (7). O time bávaro eliminou com uma difícil vitória por 3 a 2 o Union Berlin como visitante na última quarta-feira e não avança à semifinal da Copa desde 2020, quando conquistou seu 20º (maior campeão) e último título.

Deste então, o Leipzig conquistou suas duas primeiras Copas, em 2022 e 2023, depois de uma derrota na final em 2021. O Stuttgart, atual campeão, visitará o Kiel, equipe da segunda divisão que eliminou o Hamburgo nas oitavas. As quartas de final estão programadas para os dias 3, 4, 10 e 11 de fevereiro. -- Confrontos de quartas de final da Copa da Alemanha:

Bayern de Munique (D1) - RB Leipzig (D1) Hertha Berlim (D2) - Freiburg (D1) Kiel (D2) - Stuttgart (D1)