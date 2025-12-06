Zelensky cita conversa com Witkoff e Kushner e diz estar determinado a trabalhar pela paz
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que realizou uma "longa e proveitosa" conversa telefônica neste sábado com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente dos EUA, Donald Trump, de acordo com mensagem enviada pelo Telegram.
Zelensky mencionou que foram analisados diversos aspectos e pontos-chave que podem garantir o fim do conflito no Leste Europeu e eliminar a ameaça de uma terceira invasão russa.
"A Ucrânia está determinada a trabalhar honestamente com os EUA no futuro para realmente alcançar a paz. Concordamos com os próximos passos e os formatos das conversas com os EUA", escreveu na mensagem, ao agradecer Trump pela abordagem "tão intensa" nas negociações.