Zelensky cita conversa com Witkoff e Kushner e diz estar determinado a trabalhar pela paz

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que realizou uma "longa e proveitosa" conversa telefônica neste sábado com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente dos EUA, Donald Trump, de acordo com mensagem enviada pelo Telegram.

Zelensky mencionou que foram analisados diversos aspectos e pontos-chave que podem garantir o fim do conflito no Leste Europeu e eliminar a ameaça de uma terceira invasão russa.