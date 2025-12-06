Pokrovsk resiste apesar de anúncio russo de captura

Moscou afirma ter ocupado cidade-chave no leste ucraniano. Mas analistas ucranianos e ocidentais dizem que combates na área continuam. Mesmo assim, captura russa de toda região de Donetsk não é considerada iminente.Enquanto as negociações sobre um plano para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia continuam, Moscou anunciou a captura de Pokrovsk e Vovchansk. A liderança ucraniana desmente e acusa a Rússia de propaganda. Nesta segunda-feira (01/12), o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que "Krasnoarmeysk" – nome da cidade na época soviética – havia sido capturada, citando um relatório do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, endereçado ao presidente russo Vladimir Putin. Em 2016, a Ucrânia renomeou a "Cidade do Exército Vermelho" para Pokrovsk. No entanto, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede nos EUA, afirmou na última terça-feira que não havia evidências de uma ocupação completa. No mesmo dia, um alto funcionário da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) disse a jornalistas em Bruxelas que mais de 95% da cidade estava sob controle russo. Apenas pequenas unidades ucranianas ainda ofereciam resistência. Apesar da situação dramática, a Ucrânia conseguiu, no ano passado, tomar precauções para garantir que a perda da cidade não tivesse as consequências estratégicas que a Rússia espera. As Forças Armadas da Ucrânia insistem que a situação está sob controle. Na segunda-feira, declararam que, apesar da situação difícil, as forças de defesa estavam repelindo os ataques inimigos na região metropolitana de Pokrovsk. "Nossos soldados estão se preparando para suas missões de inverno. Estamos reforçando nossas posições e equipando-os adequadamente. No mês passado, o plano do inimigo de ocupar a região metropolitana de Pokrovsk fracassou mais uma vez", declararam as tropas. O porta-voz do Estado-Maior, Dmytro Lykhoviy, disse à agência de notícias Ukrinform que, até quarta-feira passada, a parte norte da cidade, ao longo da linha férrea, permanecia sob controle de Kiev. Bandeira russa: só "encenação"? Para supostamente comprovar a ocupação da cidade, o Kremlin divulgou um vídeo mostrando soldados portando uma bandeira russa no centro de Pokrovsk. No entanto, a Rússia ocupa a cidade há muito tempo, portanto, não se trata de uma prova de captura, mas sim de um evento encenado especificamente para a visita a Moscou do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, conclui o especialista militar Jan Matveyev. Segundo Roman Pohorilyj e Ruslan Mykula, do projeto de análise ucraniano DeepState, os combates de rua deslocaram-se nas últimas semanas para a zona norte da cidade. "Antes, os russos avançavam em grupos de dois ou três antes de serem eliminados nos arredores do norte; agora, chegam lá em grupos de quatro ou cinco. Isso demonstra que agora há tantos russos no centro da cidade que podem avançar de lá em unidades coesas", afirmou Mykula. O especialista destacou que, no entanto, devido à falta de infantaria, ainda não conseguiram expulsar completamente as forças ucranianas da cidade. Mas isso é "apenas uma questão de tempo", pois os russos são numericamente superiores. Além disso, a tática ucraniana de "eliminar" repetidamente grupos russos individuais não é sustentável, de acordo com Pohorilyj. Embora as unidades possam recapturar ruas ou áreas específicas, as forças russas retornam depois de algum tempo, porque as rotas de acesso pelo sul permanecem abertas. "Eles têm uma grande concentração de tropas na área. Portanto, isso não resolverá fundamentalmente a situação", acrescentou. Qual a situação em Myrnohrad? De acordo com especialistas da DeepState, o destino de Myrnohrad, localizada a cerca de sete quilômetros em linha reta, também depende dos acontecimentos em Pokrovsk. Apesar da presença russa significativamente menor na cidade, a situação lá é ainda mais perigosa. "Ainda existe algum apoio logístico em Pokrovsk. No entanto, é quase impossível entrar ou sair de Myrnohrad, mesmo que a cidade não esteja fisicamente cercada", enfatiza Mykula. As tropas ucranianas estariam sendo abastecidas por drones e robôs terrestres. Segundo Pohorilyj, mesmo agora, chegar ou sair da cidade a pé é extremamente perigoso. "Mas se Pokrovsk cair, os russos controlarão cada movimento", alerta ele. "Não sei como as forças ucranianas conseguirão sair de Myrnohrad em tal situação", conclui o especialista. Segundo especialistas da DeepState, combates de rua seriam praticamente a exceção em Myrnohrad. As tropas russas estão avançando para os arredores da cidade pelo norte, sul e leste, de acordo com Mykula. Elas atacam repetidamente o centro da cidade com bombas e foguetes para expulsar as forças ucranianas. "No sudeste, por exemplo, há um ponto de onde lançam drones. Isso sugere que estão obtendo bastante sucesso na parte sul de Myrnohrad", afirma Pohorilyj. Os russos também estão conseguindo penetrar repetidamente nos povoados de Rivne e Svitle, localizados entre Pokrovsk e Myrnohrad. Há chance de a Rússia conquistar toda a região de Donetsk? Pohorilyj acredita que "apenas um milagre" pode salvar a situação para a Ucrânia. Nessas circunstâncias, segundo ele, "o mais importante é salvar vidas". No entanto, o especialista se abstém de fazer previsões sobre as possíveis consequências da perda de Pokrovsk e Myrnohrad para o restante da região de Donetsk . Segundo Mykula, a captura dessas cidades provavelmente facilitaria o ataque russo a outras partes da região. "Toda a sua operação logística se concentraria nessas cidades, transformando-as em bases." Milhares de soldados poderiam então ser estacionados no local. É exatamente isso que o representante da Otan citado anteriormente prevê: que os russos usarão Pokrovsk como ponto de partida para ataques a outras cidades da região. Contudo, isso não levaria necessariamente a um colapso das defesas ucranianas. Isso é "improvável em um futuro próximo". Ele não vê nenhuma possibilidade realista de os russos conquistarem o restante de Donetsk nos próximos um ou dois anos. Especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra também não acreditam que a queda de Pokrovsk vá acelerar significativamente a conquista do restante da região pela Rússia. Autor: Anastasia Shepeleva