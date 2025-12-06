Opositora venezuelana María Corina Machado estará em Oslo para receber Nobel (Instituto Nobel)

A opositora venezuelana María Corina Machado, que está na clandestinidade em seu país, confirmou que estará em Oslo na próxima semana para receber seu Prêmio Nobel da Paz, anunciou neste sábado (6) o diretor do Instituto Nobel à AFP.

"Estive em contato com a senhora Machado esta noite e ela me confirmou que estará em Oslo para a cerimônia", afirmou Kristian Berg Harpviken.