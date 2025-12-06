México: Sheinbaum convoca manifestação para este sábado para fortalecer seu governo
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, convocou uma manifestação para este sábado na capital do país para fortalecer seu governo, em publicação no X. O ato acontecerá no Zócalo, também conhecido como Plaza de la Constitución, que é considerado como o "coração histórico" da Cidade do México.
"Governo e povo são um só. Queremos o bem-estar do povo, a soberania do México, a luta pela democracia", disse no vídeo publicado. "Encerramos 2025 com a celebração histórica de sete anos de transformação. Vamos defender juntos as conquistas do povo", ao fazer referência ao governo do antecessor, Andrés Manuel López Obrador.
No último mês, o governo de Sheinbaum enfrentou um momento complicado, após a saída do procurador Alejandro Gertz Manero, que levou a presidente mexicana a pedir "mais transparência" à Procuradoria Geral. Antes de sair, Manero apontou Ernestina Godoy, conselheira jurídica da presidência e ex-procuradora da Cidade do México, para substituí-lo até que o Senado escolha um novo procurador.
A troca aconteceu durante uma disputa judicial com o Grupo Salinas, após a empresa ser acusada de cometer diversos crimes fiscais.