Macron condena ataques da Rússia na Ucrânia e diz que Moscou não busca paz

O presidente da França, Emmanuel Macron, condenou os ataques massivos russos que atingiram a Ucrânia, em particular sua infraestrutura energética e ferroviária, em postagem no X neste sábado. O líder francês disse que Moscou está se fortalecendo em uma trajetória de escalada e não busca a paz.

"Devemos continuar a pressionar a Rússia para obrigá-la a escolher a paz", escreveu na publicação, ao informar que viajará para Londres na segunda-feira para um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chanceler alemão, Friedrich Merz, também estarão presentes na reunião para avaliar a situação e as negociações em curso no âmbito da mediação dos EUA.